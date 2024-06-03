Проект развития Национальных спортивных систем в Мингячевире - ФОТО

Под эгидой Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и BKF реализуется проект развития Национальных спортивных систем.

Как сообщает İdman.biz, экспертная группа, находящаяся с визитом в нашей стране, посетила город Мингячевир, посетила базу федерации, а также детско-юношескую спортивную школу и ознакомилась с ситуацией на этих объектах.

Позже они посетили Кондаланчайское водохранилище, расположенное в Физули, и обсудили создание в этом районе в будущем тренировочной базы.

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