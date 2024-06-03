6 Июня 2024
RU

Проект развития Национальных спортивных систем в Мингячевире - ФОТО

Гребля
Новости
3 Июня 2024 19:07
40
Проект развития Национальных спортивных систем в Мингячевире - ФОТО

Под эгидой Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и BKF реализуется проект развития Национальных спортивных систем.

Как сообщает İdman.biz, экспертная группа, находящаяся с визитом в нашей стране, посетила город Мингячевир, посетила базу федерации, а также детско-юношескую спортивную школу и ознакомилась с ситуацией на этих объектах.

Позже они посетили Кондаланчайское водохранилище, расположенное в Физули, и обсудили создание в этом районе в будущем тренировочной базы.

İdman.biz

Новости по теме

Гребцы возвращаются из Уральска с 8 медалями - ФОТО
3 Июня 15:33
Гребля

Гребцы возвращаются из Уральска с 8 медалями - ФОТО

В Уральске (Казахстан) прошел международный турнир по байдаркам и каноэ, посвященный "1 июня - Международному дню защиты детей"
Наши гребцы примут участие в международном турнире в Уральске
31 Мая 14:29
Гребля

Наши гребцы примут участие в международном турнире в Уральске

В соревнованиях под руководством тренера Ларисы Ахундовой выступят 6 спортсменов
Наш гребец завоевал медаль в Братиславе
28 Мая 14:59
Гребля

Наш гребец завоевал медаль в Братиславе

Он финишировал третьим в гребле на каноэ на 5000 метров
Наши молодые гребцы на международной регате
23 Мая 13:24
Гребля

Наши молодые гребцы на международной регате

На соревнованиях среди юниоров и молодежи Азербайджан будут представлять 6 спортсменов
AKAF начал сотрудничество с "Push30" - ФОТО
13 Мая 14:01
Гребля

AKAF начал сотрудничество с "Push30" - ФОТО

По условиям проекта, более 250 жителей столицы, зарегистрировавшихся на странице "Push30.az" в "Инстаграм", занимались греблей на учебных лодках
Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО
3 Мая 21:22
Гребля

Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО

На мероприятии были вручены кубки странам-победителям

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен