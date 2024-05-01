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Азербайджан завоевал первую медаль на "Кубке президента" - ФОТО

Гребля
Новости
1 Мая 2024 16:20
Азербайджан завоевал первую медаль на "Кубке президента" - ФОТО

Объявлены победители первого дня международной гребной регаты «Кубок президента», посвященной 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях на байдарках и каноэ на 200 и 500 метров в Суговушане отличился также и азербайджанский спортсмен.

Член команды Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль среди спортсменов 2006-2007 годов рождения. Он преодолел дистанцию в ​​200 м на байдарке за 42 секунды.

Победителей дня наградили президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев и председатель правления Федерации гребли Сербии Душан Ковачевич.

Отметим, что регата продолжится 2-3 мая в Мингячевирском центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр». Здесь команды будут соревноваться на байдарке, каноэ и академической гребле.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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