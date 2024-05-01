Международную регату «Кубок президента» планируется провести в Физули.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил генеральный секретарь Федерации гребли и каноэ Азербайджана Фархад Алиев на церемонии открытия международной регаты «Кубок президента-2024» в Суговушане.

Представитель организации заявил, что на предстоящих соревнованиях планируется включить Физулинский этап:

«В связи с этим Физулинский водоем будет обследован совместно с зарубежным экспертом. Конечно, после завершения всех процессов мы проведем это соревнование и там».

По словам Алиева, который предоставил информацию о водохранилище в Нефтчале, там также пройдут тренировки:

«В водохранилище в Нефтчале проблем нет. Но там поток на определенном участке останавливается и не идет непрерывно. В советское время там можно было сделать круг. Для нас это было важно. Однако, поскольку дистанция здесь небольшая, проводить соревнования в Нефтчале невозможно».

Секретарь сообщил, что в международной регате «Кубок Президента» в первый раз приняли участие 5 стран, во второй раз - 17 стран, но на этот раз к нашим соревнованиям присоединилась уже 21 страна:

«В основном мы привлекаем отличившихся спортсменов. Мы верим, что национальная сборная хорошо выступит в этом соревновании».

Комментируя получение лицензии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже, азербайджанским академическим гребцом Дианой Дымченко Фархад Алиев подчеркнул, что в этом виде спорта на выступление влияет каждый фактор:

«Я могу показать такие факторы как вода, воздух и т.д. Если вы посмотрите кадры отборочного дня, то увидите, что ветер был сильный и волны напрямую влияли на участников. Дымченко также показала хорошие результаты в прибрежной гребле, поэтому имела преимущество. Прохождение этого расстояния не было для нее серьезной проблемой».

Он заявил, что в водохранилищах Хакари и Сарсанг в основном организуются виды спорта высокого уровня:

«Мы по-прежнему организуем соревнования по каноэ и гребле. В прошлом году летом в Габале мы прошли определенные тренинги. Но этот водоем используется летом».

Отметим, что «Кубок Президента-2024» завершится 3 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz