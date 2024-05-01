Состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2024" - ФОТО

Состоялась церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2024» по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.

Корреспондент İdman.biz сообщает, что на мероприятии, проходящем в Суговушане, присутствовали президент Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле (AKAF) Вугар Ахмедов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

На церемонии открытия соревнования, посвященного 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, был исполнен Государственный гимн. Затем участникам были представлены команды, которые примут участие в соревновании.

Открывший церемонию начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов пожелал участникам удачи:

«В «Кубке президента-2024» участвуют около 30 команд из 21 страны. Это рекордный показатель в истории этого соревнования. Сначала мы представили лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 по академической гребле. Это для нас большой результат. Последняя лицензия на греблю была получена в 2016 году. Поэтому лицензия, полученная в этом году, большая удача. В связи с этим мы выражаем глубокую благодарность каждому сотруднику Азербайджанской федерации гребли на каноэ и гребле».

Генеральный секретарь AKAF Фархад Алиев подчеркнул, что и в этом году «Кубок президента-2024» стартует в Суговушане:

«Наши соревнования продолжатся 2-3 мая в Мингячевире. В регате, посвящённой светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, участвует большое количество команд. Мы верим, что за 3 дня увидим интересную борьбу».

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде напомнил, что Суговушан был одним из первых освобожденных районов в 44-дневной Отечественной войне, и что первые соревнования прошли именно здесь:

«В регате, где два года назад участвовали лишь несколько стран, сегодня будут соревноваться большое количество команд. Надеюсь, что это соревнование, посвященный светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, в последующие годы пройдет успешно и число участников увеличится. Через два с половиной месяца в Париже начнутся Летние Олимпийские игры. Поздравляю всех с получением лицензии».

После он объявил соревнования открытыми.

В 4-дневной регате принимают участие более 20 стран помимо Азербайджана это Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Словения, Испания, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.

Отметим, что на Суговушанском водохранилище пройдут соревнования на байдарках-каноэ на дистанциях 200 и 500 м. Регата продолжится 2-3 мая в Мингячевирском олимпийском спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz