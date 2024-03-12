Сборные Беларуси и Казахстана тренируются в Азербайджане - ВИДЕО

Федерация каноэ и гребли Азербайджана не только популяризирует гребной спорт в стране, но и укрепляет связи с международными и зарубежными федерациями.

Как сообщает İdman.biz, в результате этого многие сборные вновь приступили к зимним тренировкам в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр».

Здесь продолжают тренировки основные сборные Беларуси и Казахстана. В Мингячевире тренируются такие молодые звезды, как Руфина Искакова, чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет, и Мария Бровкова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров. Анастасия Лебедева, одна из титулованных спортсменок сборной Беларуси, продолжившая тренировки в Мингячевире, заявила, что довольна условиями, созданными в "Кюре".

Отметим, что благодаря климатическим условиям вода в Олимпийском образовательно-спортивном центре «Кюр» не замерзает в зимние месяцы. Это создает подходящие условия для проведения тренировок по гребле на Куре многими зарубежными командами из стран с холодным климатом.

İdman.biz