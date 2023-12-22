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Новый главный тренер нашей сборной оценил шансы на олимпийскую лицензию

Гребля
Новости
22 Декабря 2023 14:54
Новый главный тренер нашей сборной оценил шансы на олимпийскую лицензию

«Следующий год очень важен для нас. Весной пройдут отборочные соревнования к Летним Олимпийским играм Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новоназначенный главный тренер сборной Азербайджана по академической гребле Владимир Морозов.

Украинский эксперт оценил шансы нашей сборной на Олимпиаду. Он отметил, что Бахман Насири и Диана Дымченко могут получить лицензию.

По словам Морозова, для дальнейшего развития гребли в Азербайджане созданы прекрасные условия: "Условия в Мингячевире отличные. Я бы сказал, что эта база одна из лучших в Европе. По этой причине нет ничего, что помешало бы нашим тренировкам быть успешными».

Отметим, что Морозов до приезда в Азербайджан возглавлял сборную Украины. Он выиграл 4 золотые медали на летних Олимпийских играх в Лондоне-2012 вместе с местными спортсменами.

İdman.biz

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