Новый главный тренер нашей сборной оценил шансы на олимпийскую лицензию

«Следующий год очень важен для нас. Весной пройдут отборочные соревнования к Летним Олимпийским играм Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новоназначенный главный тренер сборной Азербайджана по академической гребле Владимир Морозов.

Украинский эксперт оценил шансы нашей сборной на Олимпиаду. Он отметил, что Бахман Насири и Диана Дымченко могут получить лицензию.

По словам Морозова, для дальнейшего развития гребли в Азербайджане созданы прекрасные условия: "Условия в Мингячевире отличные. Я бы сказал, что эта база одна из лучших в Европе. По этой причине нет ничего, что помешало бы нашим тренировкам быть успешными».

Отметим, что Морозов до приезда в Азербайджан возглавлял сборную Украины. Он выиграл 4 золотые медали на летних Олимпийских играх в Лондоне-2012 вместе с местными спортсменами.

İdman.biz