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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего бронзовую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Париж-2024
Новости
4 Сентября 2024 21:05
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Рамана Салея, завоевавшего бронзовую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанским парапловцом Раманом Салеем бронзовой медали на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024".

Как сообщает İdman.biz, в публикации говорится:

"Очередная победа Рамана Салея! Бронзовая медаль! Завоеванные нашим спортсменом медали - заслуженная награда за мастерство, силу духа и стремление к победе! Искренне поздравляю парапловца, желаю ему новых побед и достижений!"

İdman.biz

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