Париж-2024: Азербайджанская паралимпийка в финале

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются.

İdman.biz сообщает, что сегодня - в шестой день соревнований в борьбу вступила азербайджанская легкоатлетка-паралимпийка Ламия Велиева, золотая медалистка летних Паралимпийских игр 2020 в Токио и четырехкратная чемпионка мира.

Она приняла участие в забеге на 100 метров в категории Т13. Наша спортсменка стала первой и вышла в финал.

Финальный этап соревнований в этой категории начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что на летних Паралимпийских играх в Париже-2024 сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

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