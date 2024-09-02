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Саид Наджафзаде: "Я был очень взволнован"

Париж-2024
Новости
2 Сентября 2024 20:27
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Саид Наджафзаде: "Я был очень взволнован"

«Я выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Участвовал в Паралимпийских играх во второй раз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил паралимпийский чемпион по прыжкам в длину в категории Т12 на Паралимпийских играх Париж-2024 Саид Наджафзаде.

Наджафзаде рассказал, что приехал во французскую столицу как чемпион мира:

«Три года назад я завоевал бронзу в Токио-2020. Это мотивировало меня еще лучше подготовиться к Паралимпийским играм в Париже. Мы много работали. Я был чемпионом мира до того, как приехал сюда. Это сделало меня одним из фаворитов. Я был еще более взволнован этим. Как хорошо, что получилось и я смог завоевать золотую медаль. Я видел поддержку соотечественников в социальных сетях и везде. Хочу выразить благодарность господину Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание к спорту и Паралимпийскому спорту. Я хотел бы поблагодарить моего тренера за поддержку, спортивный клуб «Нефтчи», членом которого я являюсь, Национальный паралимпийский комитет и его руководство, а также Министерство молодежи и спорта за поддержку на этом пути».

Отметим, что на летних Паралимпийских играх в Париже-2024 сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

İdman.biz

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