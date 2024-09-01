Раман Салей: "Сделаю все, что смогу"

«На Паралимпийских играх я поднялся на пьедестал почета в пятый раз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил серебряный призер летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже Раман Салей.

Парапловец, поднявшийся на пьедестал почета после успеха на дистанции 100 метров на спине в категории S12, нацелен на успех в следующих соревнованиях во французской столице: "У меня впереди еще 3 соревнования по плаванию. Постараюсь достойно представить Азербайджан. Сделаю все возможное для этого".

Отметим, что на Паралимпиаде-2024 в Париже Раман Салей выступит еще в трех категориях. Наш спортсмен будет соревноваться в категории S13 на дистанции 50 м вольным стилем 2 сентября, S12 на дистанции 100 м вольным стилем 4 сентября и S12 на дистанции 100 м баттерфляем 7 сентября.

İdman.biz