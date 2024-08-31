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Наш паралимпийский чемпион: "Комментарии мотивировали, я чувствовал вашу уверенность"

Париж-2024
Новости
31 Августа 2024 14:40
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Наш паралимпийский чемпион: "Комментарии мотивировали, я чувствовал вашу уверенность"

«Я горжусь собой, я очень счастлив».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Имамеддин Халилов, паратхэквондист, победитель летних Паралимпийских игр в Париже-2024.

Наш представитель, ставший чемпионом в категории К44 в весовой категории до 70 кг, отметил, что очень гордится тем, что завоевал первую золотую медаль для Азербайджана в этой категории:

«Я прибыл в Париж лидером мирового рейтинга. Выиграл почти все свои последние турниры. Я был последним чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. И вот теперь завеовал паралимпийское золото. Я хочу поблагодарить наш народ. Я читал комментарии во время перерыва. Эти комментарии дали мне мотивацию, я чувствовал вашу уверенность».

По его словам, самый тяжелый бой у него был против узбекского спортсмена в полуфинале:

«Последний раз я побеждал его в финале чемпионата мира. Здесь мне удалось снова победить. В финале я встретил своего брата, турецкого спортсмена. Братство победило. Я хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта, Федерацию тхэквондо Азербайджана, Национальный паралимпийский комитет и СК «Нефтчи», которые помогали мне на этом пути. Самая большая благодарность выражается нашему Президенту Ильхаму Алиевой и нашему первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Благодаря вашей заботе о нашем спорте сегодня мы исполнили наш национальный гимн и развевали наш флаг в Париже».

İdman.biz

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