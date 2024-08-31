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Париж-2024: вторая попытка Конуль Сулеймановой

Париж-2024
Новости
31 Августа 2024 10:55
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Париж-2024: вторая попытка Конуль Сулеймановой

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская парапловчиха Конуль Сулейманова примет участие во втором испытании.

Наша представительница будет выступать в категории S2 на дистанции 50 метров на спине. Это вторая попытка Конуль во французской столице. Она стала 5-й с своей группе по плаванию на 100 м в той же категории и методе.

Отметим, что квалификационный тур в этой категории начнется в 13:09 по бакинскому времени, а финальный тур - в 21:50.

İdman.biz

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