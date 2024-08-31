"Таким броском Ибадлы мог бы гордиться Рустам Оруджев"

«Решающим броском Джасура Ибадлы в финале мог бы гордиться сам Рустам Оруджев, который часто выигрывал в этом фирменном стиле».

Как сообщает İdman.biz, так прокомментировал победу азербайджанского дзюдоиста на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу) сайт Международной федерации (IJF).

В финале Ибадлы нанес поражение Тимуру Давыдову (Нейтральный статус), принеся команде второе золото на ЧМ.

«Ибадлы открыл финал броском, хотя Давыдов упорно защищался. Он продолжил свой натиск и показал борьбу, которая была на голову выше остальных в своей сетке. Как следствие, Джасур заработал второй балл, связав руки соперника и бросив его с большой амплитудой», - пишет IJF.

İdman.biz