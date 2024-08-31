Париж-2024: Определился соперник Абульфаза Абузарлы

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются.

İdman.biz сообщает, что сегодня завершится борьба паратхэквондистов.

В последний день Паралимпийских игр выступит еще один член сборной Азербайджана.

Паратхэквондо

80 кг, К44

Абульфаз Абузарлы присоединится к соревнованиям с 1/8 финала. На этом этапе его ждет Аллен Ганапин (Филиппины). Бой начнется в 12.53.

Отметим, что в составе нашей национальной сборной по паратхэквондо Имамеддин Халилов (70 кг, К44) завоевал золотую медаль, а Сабир Зейналов (58 кг, К44) - бронзовую.

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