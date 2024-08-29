Париж-2024: Сулейманова стала 5-й в группе

Продолжаются Летние Паралимпийские игры Париж-2024.

İdman.biz сообщает, что сегодня проходят соревнования по параплаванию.

В старте также приняла участие представительница Азербайджана Конуль Сулейманова. Наша спортсменка, выступающая в категории S2, приняла участие в заплыве на дистанции 100 м на спине и заняла 5-е место в группе со временем 4:03,04 минуты. В итоге она не дошла до финальной стадии, так как не попала в первую восьмёрку.

Если Конуль выйдет в решающую стадию, победители определятся в финале, который начнется в 20:10.

Отметим, что нашу сборную во французской столице представляют три парапловца.

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