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Париж-2024: встреча с азербайджанскими паралимпийцами

Париж-2024
Новости
28 Августа 2024 16:32
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Париж-2024: встреча с азербайджанскими паралимпийцами

Представители Национального паралимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта встретились с членами сборной Азербайджана, которые примут участие в летних Паралимпийских играх Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, состоявшейся в деревне атлетов, было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе Паралимпийским играм.

Далее нашим спортсменам, которые выступят на летних Паралимпийских играх в Париже-2024, пожелали успехов. Было отмечено, что они полны решимости одержать блестящие победы на соревнованиях.

İdman.biz

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