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Джеки Чан понесет факел на открытии Паралимпийских игр

Париж-2024
Новости
26 Августа 2024 11:42
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Джеки Чан понесет факел на открытии Паралимпийских игр

Известный киноактер Джеки Чан примет участие в открытии Паралимпийских игр в Париже 28 августа, он вошел в число участников эстафеты огня.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ТАСС, факел с олимпийским огнем Джеки Чан пронесет по улице Вьей-Темпль, которая находится в третьем округе Парижа. Два года назад актер принял участие в аналогичной церемонии на Зимней Олимпиаде в Пекине. Официальная церемония открытия Паралимпиады начнется в 20:00 по местному времени на Елисейских полях и на площади Согласия.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

İdman.biz

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