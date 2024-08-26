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"В финале Хидаят пошел ва-банк"

Париж-2024
Новости
26 Августа 2024 10:51
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"В финале Хидаят пошел ва-банк"

Популярный нидерладский портал Judoinside посвятил статью олимпийскому чемпиону Хидаяту Гейдарову.

Как передает İdman.biz, сайт отметил уникальную технику, благодаря которой азербайджанский дзюдоист добился вначале победы на чемпионате мира, а затем на Летних Играх.

«К Хидаяту Гейдарову олимпийская слава пришла нескоро. Долгое время он играл вторую скрипку после Рустама Оруджева, который всегда был на шаг впереди него в Мировом туре. В какой-то момент Гейдаров даже ненадолго перешел в категорию до 81 кг, поскольку Оруджев обеспечил себе место в весе до 73 кг.

Гейдаров, наконец, смог расцвести после того, как Оруджев завершил карьеру. На чемпионате мира в Абу-Даби в мае Хидаят стал чемпионом мира. И он сделал это в хорошем стиле, применив уникальную технику бокового тейкдауна, которая застала всех его противников врасплох. Несомненно, многие из них изучили видеозаписи его схваток и были полностью готовы блокировать эту технику.

В Париже Гейдарову пришлось нелегко в своем первом матче против Тохара Бутбула из Израиля, где пришлось полагаться на штрафы, чтобы победить в Golden score. Его следующий поединок против канадца Артура Маргелидона был еще более изнурительным. Схватка перешла в дополнительное время, и с двумя шидо у каждого, казалось, что все решит третье предупреждение. Однако, в конце концов, Гейдаров решил все своим любимым боковым тейкдауном.

Его полуфиналь против Акила Гжакова из Косово был таким же сложным, как и его матчи предварительного раунда. Оба решили провести тактический матч. Никто не хотел рисковать, делая броски, и встреча закончился в Golden Score. Через полторы минуты, с двумя шидо у каждого, Гейдаров внезапно исчез под Гжакова и перевернул его ловким сео-наге, чтобы выиграть схватку.

Финал Гейдаров - Габа оказался еще одним тактическим матчем, и он очень глубоко затянулся в Golden Score. По прошествии пяти минут, и когда каждый дзюдоист набрал по два шидо, Хидаят пошел ва-банк и провел оучи-гари/косото-гаке. Это сбило Габу с ног, он упал на спину. Гейдаров стал олимпийским чемпионом и отпраздновал со своим кумиром и личным тренером Эльнуром Мамедли», - отмечает Judoinside.

İdman.biz

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