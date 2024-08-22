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Зритель церемонии открытия Олимпиады-2024 требует вернуть деньги за билет

Париж-2024
Новости
22 Августа 2024 22:26
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Зритель церемонии открытия Олимпиады-2024 требует вернуть деньги за билет

Зритель, посетивший церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (Франция), требует вернуть ему деньги за билет. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», очевидец, заплативший € 1600 за шоу, рассказал, что практически ничего не смог увидеть.

«Это огромная сумма. Я хотел увидеть церемонию и инвестировал в это. Она обещала быть экстраординарной. Я увидел только лодки, проплывающие вдалеке в темноте, неосвещённые и неукрашенные. Не увидел танцоров и шоу на мостах или у причалов. Я не увидел никакого представления.

Не увидел смысла в том, что я там был. Меня приняли за дурака. Я стал жертвой огромного мошенничества», — приводит слова зрителя RMC Sport.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

İdman.biz

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