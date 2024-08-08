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Европейское дзюдо смакует победу Хидаята - ФОТО

Париж-2024
Новости
8 Августа 2024 15:24
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Европейское дзюдо смакует победу Хидаята - ФОТО

Европейский Союз дзюдо (EJU) публикует фотоподборку ярких моментов Олимпиады в Париже.

Как передает İdman.biz, подборка носит тематический характер и одна из них называется «За сценой». В ней отражены фрагменты празднования побед спортсменов на трибунах.

В частности, рассказывается об эмоциях, связанных с парижским триумфом азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова (73 кг), попавшего после финала в объятия тренеров, товарищей по команде и болельщиков.

Отметим, что в решающей схватке Хидаят победил француза Жоэля-Бенджамена Габа.

İdman.biz

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