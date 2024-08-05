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Олимпийские чемпионы посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ВИДЕО - ФОТО

Париж-2024
Новости
5 Августа 2024 17:22
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Олимпийские чемпионы посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ВИДЕО - ФОТО

Золотые медалисты летних Олимпийских игр Париж-2024 Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает İdman.biz, чемпионы заявили, что флаг Азербайджана, поднятый на международных аренах, имеет силу благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, шехидам и ветеранам.

Медалисты посетили могилу общенационального лидера и шехидов и почтили их память.

Хидаят и Зелим возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память. В ходе визита также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем чемпионы отправились на Аллею Шехидов, почтили память сыновей Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили цветы к их могилам.

İdman.biz

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