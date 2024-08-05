Неделя олимпийской борьбы начинается

Пошла вторая неделя Олимпиады в Париже. Предыдущая запомнилась золотыми медалями Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), а также выходом в финал Альфонсо Домингеса (92 кг). События развиваются, а уже сегодня начнутся соревнования по греко-римской борьбе.

Как передает İdman.biz, наши олимпийцы идут по хорошему графику. Это касается, в первую очередь, качества медалей. Две победы в дзюдо, шанс на первое место в боксе и серьезные перспективы борцов на драгметал. Примечательно, что борцы будут выступать на той же арене, что и дзюдоисты - «Марсовом поле». Эта локация стала счастливой для мастеров гибкого пути, которые теперь передают эстафету «классикам».

После командного турнира по дзюдо организаторам понадобилось чуть больше суток, чтобы заменить татами на борцовские ковры и установить помост. ЖВ том, что в зале вновь будет аншлаг - сомневаться не приходится, особенно принимая во внимание близкое расположение к Эйфелевой башне.

Наши борцы греко-римского стиля будут представлены в пяти весах из шести возможных. В Париже выступят Мурад Мамедов (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), у каждого из которых серьезные шансы на пьедестал.

Также в ожидании находится сборная по вольной борьбе и легендарная Мария Стадник, приехавшая на свою пятую Олимпиаду. Две серебряные и две бронзовые награды на предыдущих Играх являются серьезным подспорьем для того, чтобы замахнуться на золото. Да, нынешний отбор дался Марие тяжело, но у нее колоссальный опыт, помноженный на мастерство.

Также вскоре выступления начнут тхэквондист Гашим Магомедов, а также наши гимнастки - Зохра Агамирова вместе с командой по групповым упражнениям в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан. В сектор для метания молота выйдет Анна Скидан, готовящаяся к финалу.

Словом, впереди ждет много интересного.

Заки Фейзуллаев, Париж

İdman.biz