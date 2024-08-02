Золотая нашивка олимпийского чемпиона ждет Коцоева

Зелим Коцоев получит от Международной федерации дзюдо (IJF) золотую нашивку олимпийского чемпиона.

Как передает İdman.biz, речь идет о задней части стороны кимоно, куда прикрепляется фамилия атлета. После победы на чемпионате мира Зелим получил красную нашивку, отображающую его статус, но теперь она будет заменена на золотую, учитывая победу в Париже и звание олимпийского чемпиона.

В течении ближайшего олимпийского цикла триумфатор Парижа будет выступать с золотистой нашивкой на спине, равно как и его товарищ по команде Хидаят Гейдаров, также ставший олимпийским чемпионом.

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