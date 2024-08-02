Олимпийский дневник: Очередное дыхание медалей

Сегодня на Олимпиаде в Париже азербайджанские спортсмены выступят в четырех видах.

Как передает İdman.biz, женская сборная по баскетболу 3x3 проведет сегодня два матча. Команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер очередной игровой день начнет встречей против Австралии. А в вечерней части программы встретится с Китаем.

Ранее наш коллектив обыграл США и уступил Испании, Франции и Германии.

Боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) будет биться за медаль. Начавший Летние Игры с победы над Абдельрахманом Абдельгавадом, наш спортсмен будет противостоять в четветьфинале Нурбеку Оралбаю (Казахстан).

В случае победы он обеспечит себе как минимум бронзовую награду.

Днем ранее в полуфинал пробился Альфонсо Домингес (92 кг).

Завершаются индивидуальные соревнования по дзюдо. На татами выйдет Ушанги Кокаури (+100 кг). Тяжеловес сборной Азербайджана, проводящий свои третьи Летние Игры, начнет схваткой против Рафаэля Сильвы (Бразилия).

В активе нашей сборной две золотые медали, завоеванные Хидаятом Гейдаровым (73 кг) и Зелимом Коцоевым (100 кг).

Сегодня также состоятся соревнования по прыжкам на батуте. Все внимание будет приковано к Сельджан Махсудовой, которая дебютирует на Летних Играх и выступит в квалификации за право принять участие в финале. В финал попадут восемь сильнейших спортсменок.



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