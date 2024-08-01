Париж-2024: РЕЗУЛЬТАТЫ азербайджанских спортсменов

Летние Олимпийские игры Париж-2024 продолжаются.

Как сообщает İdman.biz, сегодня к соревнованиям присоединились шесть наших спортсменов. Двое выступили в инливидуальных видах спорта, четверо - в баскетболе 3Х3.

Наша команда отправилась во французскую столицу в составе 48 спортсменов. Азербайджан представлен ​​в 17 программах 15 видов.

24 наших спортсмена уже стартовали на Олимпиаде. Среди них дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал чемпионом во французской столице и исполнил гимн Азербайджана.

15 других членов сборной попрощались с Парижем-2024, 7 продолжают борьбу. Руслан Лунёв, который выступит в двух программах, ждёт следующих испытаний.

25 июля

Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука) – 39-е место в отборочном туре, примет участие в 1/32 финала

27 июля

Кейша Фатима Захра (бадминтон) - 1 поражение на групповом этапе

Лейла Алиева (дзюдо, 48 кг) - поражение в 1/16 финала

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) - 3-е место в группе в квалификации, вышла в 1/4 финала

Руслан Лунёв (стрельба, пневматический пистолет, 10 м) - 24-е место в зачете

Балабей Агаев (дзюдо, 60 кг) - поражение в 1/8 финала

28 июля

Яшар Наджафов (дзюдо, 66 кг) – поражение в 1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева (дзюдо, 52 кг) – поражение в 1/16 финала

Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг) – вышел в 1/4 финала

29 июля

Кейша Фатима Захра (бадминтон) – 2 поражения на групповом этапе

Хидаят Гейдаров (дзюдо, 73 кг) завоевал золотую медаль

Анна Башта (фехтование, сабля) – поражение в 1/8 финала

Магомед Абдуллаев (бокс, +92 кг) – поражение в 1/8 финала

Эди Рески Двичайо (бадминтон) – 1 победа на групповом этапе

Малик Гасанов (бокс, 63,5 кг) – поражение в 1/8 финала

30 июля

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) – 4-е место в группе в 1/4 финала, полуфинал C/D

Зелим Цкаев (дзюдо, 81 кг) – поражение в 1/16 финала

Рамиль Велизаде (плавание, 200 м, баттерфляй) – 2-е место в группе на квалификационном этапе, 25-е место в финале

Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг) – поражение в 1/8 финала

Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг) – вышел в 1/4 финала

Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука) – поражение в 1/16 финала

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 1 поражение

31 июля

Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 м) – 3 место в полуфинале C/D, вышла в финал C

Ростислав Певцов (триатлон) – 43 место

Эльджан Гаджиев (дзюдо, 90 кг) – поражение в 1/8 финала

Эди Рески Двичайо (бадминтон) – 1 победа и 1 поражение на групповом этапе

Женская сборная по баскетболу 3х3 – 1 поражение, 1 победа

Отметим, что Олимпиада завершится 11 августа.

İdman.biz