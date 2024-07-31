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Заявление Федерации дзюдо Азербайджана об Эльджане Гаджиеве

Париж-2024
Новости
31 Июля 2024 17:15
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Заявление Федерации дзюдо Азербайджана об Эльджане Гаджиеве

Федерация дзюдо Азербайджана обнародовало заявление относительно последней ситуации с Эльджаном Гаджиевым.

Как сообщает İdman.biz, в заявлении говорится:

"В 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже наш спортсмен Эльджан Гаджиев получил травму в бою со своим французским соперником Максимом-Гаэлем Хамбу. Предварительное обследование показало, что у Эльджана перелом плеча. После МРТ мы предоставим более подробную и точную информацию о его состоянии.

Желаем Эльджану Гаджиеву скорейшего выздоровления!"

İdman.biz

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