Заявление Федерации дзюдо Азербайджана об Эльджане Гаджиеве

Федерация дзюдо Азербайджана обнародовало заявление относительно последней ситуации с Эльджаном Гаджиевым.

Как сообщает İdman.biz, в заявлении говорится:

"В 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже наш спортсмен Эльджан Гаджиев получил травму в бою со своим французским соперником Максимом-Гаэлем Хамбу. Предварительное обследование показало, что у Эльджана перелом плеча. После МРТ мы предоставим более подробную и точную информацию о его состоянии.

Желаем Эльджану Гаджиеву скорейшего выздоровления!"

İdman.biz