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МОК стыдится Олимпиады-2024 в Париже? - ФОТО

Париж-2024
Новости
28 Июля 2024 14:49
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МОК стыдится Олимпиады-2024 в Париже? - ФОТО

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил со своих интернет-аккаунтов видео церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

İdman.biz сообщает, что посмотреть видео на официальном сайте МОК и на YouTube-канале невозможно.

Церемония открытия во французской столице подверглась резкой критике со стороны мирового сообщества и зрителей. На официальных страницах МОК болельщики написали отзывы, осуждающие организацию Парижа-2024. Теперь на официальных ресурсах учреждения можно найти видеоролики, связанные с Олимпийскими играми в Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020.

Следует отметить, что церемония запомнилась множеством скандалов. Олимпийский флаг был вывешен вверх тормашками, а при параде сборных Южная Корея была представлена ​​как КНДР.

İdman.biz

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