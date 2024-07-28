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Министерство молодежи и спорта и НОК выступили с совместным заявлением по Парижу-2024 и направили в МОК письмо протеста

Париж-2024
Новости
28 Июля 2024 14:15
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Министерство молодежи и спорта и НОК выступили с совместным заявлением по Парижу-2024 и направили в МОК письмо протеста

"На церемонии открытия летних Олимпийских игр, состоявшихся 26 июля в Париже, столице Франции, репортер французского национального телеканала France2 продемонстрировал дискриминацию во время парада азербайджанских и армянских спортсменов и обвинил Азербайджан в столкновениях с Арменией. При этом он назвал Армению другом Франции и отметил, что этот год запомнился армянскому народу падением "Нагорного Карабаха" при содействии азербайджанской армии.

Как сообщает İdman.biz, об этом говорится в совместном заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета (НОК).

В заявлении также говорится:

«Это фактическое нарушение Основополагающих принципов Олимпийской хартии. Эти принципы были признаны и поддержаны в последние годы несколькими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), включая четкое «Признание основополагающих принципов Олимпийской хартии» (A/RES/78/10). В уставе четко говорится, что «миссия МОК состоит в том, чтобы пропагандировать олимпизм во всем мире, возглавлять олимпийское движение и противодействовать любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов».

В связи с инцидентом Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национальный олимпийский комитет направили официальное письмо протеста в Международный олимпийский комитет (МОК). В письме говорится, что такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является явным нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда противоречит духу игр и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК попросили занять твердую позицию против политизации спорта во время Олимпиады-2024 в Париже и выступить с публичным заявлением перед правительством Франции, Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, а также вышеупомянутым телеканалом.

İdman.biz

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