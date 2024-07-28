Блестящая победа Домингеса над олимпийским чемпионом - ФОТО

Азербайджанские боксеры начали выступление на Олимпиаде в Париже.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в весовой категории 92 кг первый бой провел Лоренцо Домингес. Бронзовый призер Игр-2020 в первой встрече противостоял двукратному олимпийскому чемпиону Хулио Сезару Ла Крузу (Куба). Первый раунд остался за соперником, но затем Домингес взял второй раунд, а в третьем нанес серию мощных ударов и склонил чашу весов в свою пользу.

Отметим, что на Олимпиаде нашу страну представляют пять боксеров.

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