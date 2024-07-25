25 Июля 2024
RU

Фарид Гаибов на международном форуме "Change the Games" в Париже - ФОТО

Париж-2024
Новости
25 Июля 2024 10:38
176
Фарид Гаибов на международном форуме "Change the Games" в Париже - ФОТО

При организации ЮНЕСКО в столице Франции Париже прошел международный форум министров спорта «Change the Games».

İdman.biz сообщает, что на форуме, прошедшем накануне летних Олимпийских игр Париж-2024, обсуждались различные вопросы, связанные с программой.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на форуме и принял участие в панельных дискуссиях. Министр Фарид Гаибов проинформировал о вопросах сотрудничества с ЮНЕСКО и соответствующими учреждениями разных стран, реализуемых в Азербайджане проектах.

В рамках форума Фарид Гаибов провел двусторонние встречи с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос, министром спорта Республики Чили Хайме Писарро Эррерой, министром молодежи и спорта Анголы Руи Фалькао, министром транспорта и метеорологии Мадагаскара Манамбахоакой Валери Фицджеральд Рамонджавело, министром юстиции и конституции Кабинета министров Объединенной Республики Танзания Дамасом Даниэлем Ндумбаро, министром спорта, искусства и культуры Южно-Африканской Республики Зизи Кодва, министром спорта и отдыха Самоа Лауматиаману Ринго Матев Перселлом и министром спорта Республики Коста-Рика Эрнаном Солано.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Париж-2024: Команды и "Робин Гуды" не ждут открытия
09:25
Париж-2024

Париж-2024: Команды и "Робин Гуды" не ждут открытия

У французов, ставших свидетелями соревнований в двух видах спорта 24 июля, сегодня будет больший выбор
Олимпийский образ Зохры Агамировой
09:21
Париж-2024

Олимпийский образ Зохры Агамировой

Издание "GymEdition" представила коллаж каждой художественной гимнастки, которая выступит на Олимпиаде в индивидуальном зачете
Дзюдоисты в ожидании жеребьевки Олимпиады
09:19
Париж-2024

Дзюдоисты в ожидании жеребьевки Олимпиады

Четыре азербайджанских спортсмена при жеребьевке будут сеянными
Олимпиада для Азербайджана начинается со стрельбы из лука
09:17
Париж-2024

Олимпиада для Азербайджана начинается со стрельбы из лука

Раунд начинается с 11:30 по бакинскому времени
Игра длиной в 4 часа 7 минут - рекорд
24 Июля 22:38
Париж-2024

Игра длиной в 4 часа 7 минут - рекорд

Скандальный матч Аргентина - Марокко на Парижской Олимпиаде вошел в историю
Скандал в первой игре Олимпиады: 2-часовая остановка, отмененный гол - ВИДЕО
24 Июля 21:54
Париж-2024

Скандал в первой игре Олимпиады: 2-часовая остановка, отмененный гол - ВИДЕО

Игра между сборными Аргентины и Марокко была приостановлена ​​на 2 часа

Самое читаемое

"Карабах" стартовал с победы в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
23 Июля 21:53
Азербайджанский футбол

"Карабах" стартовал с победы в Лиге Чемпионов - ВИДЕО

Команда Гурбана Гурбанова встретилась с "Линкольном"
11 игр в Лиге чемпионов: дебют Моуринью в "Фенербахче"
23 Июля 11:27
Мировой футбол

11 игр в Лиге чемпионов: дебют Моуринью в "Фенербахче"

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Азербайджанская дзюдоистка не примет участие в параде открытия Олимпиады - ПРИЧИНА
23 Июля 06:59
Париж-2024

Азербайджанская дзюдоистка не примет участие в параде открытия Олимпиады - ПРИЧИНА

На вечер этого дня назначен процесс взвешивания категорий первого соревновательного дня в дзюдо
Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО
23 Июля 05:44
Париж-2024

Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева