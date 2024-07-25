Фарид Гаибов на международном форуме "Change the Games" в Париже - ФОТО

При организации ЮНЕСКО в столице Франции Париже прошел международный форум министров спорта «Change the Games».

İdman.biz сообщает, что на форуме, прошедшем накануне летних Олимпийских игр Париж-2024, обсуждались различные вопросы, связанные с программой.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на форуме и принял участие в панельных дискуссиях. Министр Фарид Гаибов проинформировал о вопросах сотрудничества с ЮНЕСКО и соответствующими учреждениями разных стран, реализуемых в Азербайджане проектах.

В рамках форума Фарид Гаибов провел двусторонние встречи с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос, министром спорта Республики Чили Хайме Писарро Эррерой, министром молодежи и спорта Анголы Руи Фалькао, министром транспорта и метеорологии Мадагаскара Манамбахоакой Валери Фицджеральд Рамонджавело, министром юстиции и конституции Кабинета министров Объединенной Республики Танзания Дамасом Даниэлем Ндумбаро, министром спорта, искусства и культуры Южно-Африканской Республики Зизи Кодва, министром спорта и отдыха Самоа Лауматиаману Ринго Матев Перселлом и министром спорта Республики Коста-Рика Эрнаном Солано.

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