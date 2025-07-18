Определились азербайджанские спортсмены, которые примут участие в Европейских юношеских Паралимпийских играх

Определились спортсмены, которые представят Азербайджан на VII Европейских юношеских Паралимпийских играх. Соревнования пройдут в Стамбуле (Турция).

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана по паралимпийским играм дебютирует на Европейских юношеских Паралимпийских играх.

Наши паралимпийцы будут представлены 17 спортсменами (11 мужчин и 6 женщин) в семи видах спорта из девяти: паратхэквондо, парадзюдо, параатлетика, параплавание, парастрельба из лука, паранастольный теннис и боджиа.

В соревнованиях, которые пройдут с участием около 700 спортсменов из 33 стран, нашу страну представят Сабир Зейналов (58 кг), Айхан Нуруев (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имран Багиров (70 кг), Орхан Джафаров (80 кг) и Самая Гасанова (47 кг) в паратхэквондо в категории K44, Омар Гурбанов (62 кг), Гусейн Исмаилзаде (70 кг) и Эльнара Низамли (60 кг) в парадзюдо в категории J2, Фидан Сафгулиева (категория BC2) и Гюнель Рзазаде (категория BC4) в боджиа, Али Велиев и Мурад Мамедов в параплавании, Айша Арабова в прыжках в длину, Ляман Абдулгамидова в паранастольном теннисе, Исмаил Аллахвердиев в парастрельбе из лука.

Соревнования пройдут 23-27 июля в спортивном центре «Энка» по параатлетике и в спортивном комплексе «Джебеджи» для всех остальных видов спорта.

İdman.biz