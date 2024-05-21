"Эта золотая медаль мотивировала меня перед Парижем-2024"

«От всего сердца поздравляю всю паралимпийскую семью. Наша сборная уже завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил параатлет сборной Азербайджана Орхан Асланов.

Наш спортсмен, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате мира в Кобе (Япония), поделился своими мыслями в интервью пресс-службе Паралимпийского комитета Азербайджана:

«Я рад, что завоевал одну из золотых медалей. Я выиграл свой первый чемпионат мира. Эта золотая медаль побудила меня более усердно готовиться к предстоящим Паралимпийским играм в Париже. Надеюсь, что как национальная команда мы добьемся хороших результатов и в Париже».

Отметим, что Асланов завоевал титул чемпиона мира в категории Т-13 в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7,18 м.

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