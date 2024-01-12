Три азербайджанских паратхэквондиста выиграли лицензии

Три азербайджанских паратхэквондиста завоевали лицензии на Паралимпиаду в Париж.

Как передает İdman.biz, об этом сообщили в национальной федерации, рассказав о получении соответствующего уведомления из Всемирной федерации.

В соответствии с рейтингом, вакансии на Летние Игры выиграли Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг). Вне зависимости от результатов до конца квалификации, они обеспечили себе место в первой рейтинговой шестерке, которая дает право выступить на Паралимпиаде.

Спортсмены будут выступать в категории K-44.

Отметим, что Паралимпиада в Париже состоится с 28 августа по 8 сентября.

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