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Объявлено количество медалей, завоеванных нашими паралимпийцами за год - ФОТО

Паралимпизм
Новости
29 Декабря 2023 15:04
Объявлено количество медалей, завоеванных нашими паралимпийцами за год - ФОТО

Национальный паралимпийский комитет провел встречу с паралимпийцами по итогам 2023 года в Академии физической культуры и спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на встрече президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев, вице-президенты Ильхам Закиев и Фуад Гаджиев, член правления комитета Жаля Ахмедова представили свои ожидания и планы на конец года и предстоящий новый календарный год.

В ходе встречи спортсменам была предоставлена ​​подробная информация о деятельности Национального паралимпийского комитета в 2023 году. Одновременно были представлены план работы Комитета, финансовые отчеты за 2023 год. Также был представлен проект бюджета на следующий год и проделанная работа в сфере международных отношений.

Говоря об успехах, достигнутых в области спорта, было доведено до сведения, что на международных соревнованиях наши паралимпийцы завоевали 86 медалей, в том числе 27 золотых, 31 серебряную и 28 бронзовых медалей. Обсужден ход подготовки к XVII летним Паралимпийским играм «Париж-2024», встречи с Оргкомитетом игр.

Также был проведен ознакомительный тур с научно-образовательной лабораторией и Мультимедийным центром, действующими при Академии, и обсуждены имеющиеся возможности для паралимпийцев.

В завершение были вручены благодарственные письма главным тренерам, принявшим участие в VII детских Паралимпийских спортивных играх.

İdman.biz

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