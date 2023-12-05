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Президент FIA прибыл в Баку - ФОТО

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5 Декабря 2023 09:21
Президент FIA прибыл в Баку - ФОТО

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем прибыл в Баку.

Как сообщает İdman.biz, Мохаммед Бен Сулайем примет участие в заседании генеральных ассамблей и церемонии награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которые пройдут в Баку 5-8 декабря.

Отметим, что в рамках Недели FIA в Баку приедут представители 128 стран и автомобильных клубов.

Решение о проведении этого престижного мероприятия в нашей столице было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи FIA в итальянской Болонье. За то, чтобы принять у себя это международное мероприятие в сфере автоспорта, боролись несколько стран, и по итогам голосования была утверждена кандидатура Азербайджана.

İdman.biz

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