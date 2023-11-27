Режиссер: "Работа над фильмом о Гурбане Гурбанове заняла шесть месяцев"

«Фильм посвящен Гурбану Гурбанову. В нем отражены его жизнь с 80-х годов прошлого года, карьера футболиста и тренерская деятельность вплоть до выхода в групповой этап Лиги чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Алисаттар Гулиев - автор сценария и режиссер фильма «Когда молчат стадионы», посвященного главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову.

До начала премьеры он отметил, что работа над лентой шла шесть месяцев: «Съемки начались в сентябре, они проходили в Баку и Загаталах».

Отметим, что фильм создан при поддержке Министерства молодежи и спорта и с 30 ноября будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны.

Эмин Ага

İdman.biz