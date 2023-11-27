Назим Садыхов будет биться за место в Топ-15 рейтинга UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов, выступающий в UFC, рассчитывает вернутся в октагон в начале следующего года.

Как сообщает İdman.biz, он готовится с прицелом на новый сезон и рассчитывает побороться за место в рейтинге Топ-15 легкого веса. С этой целью Садыхов со своей командой корректирует некоторые элементы подготовки, чтобы в 2024-м году быть готовым к новым вызовам.

Напомним, что последний на данный момент бой Садыхов провел в середине месяца в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи констатировали ничью.

У Назима уже 11 боев на профессиональном ринге. Девять встреч он выиграл, одна завершилась вничью и в одной он уступил.

Ниджат Закиев

İdman.biz