Швейцария включается в борьбу за Зимнюю Олимпиаду

Швейцария намерена включиться в борьбу за право принять Зимние Олимпийские Игры в 2030 или 2034 году.

Как сообщает İdman.biz, Олимпийский комитет Швейцарии объявил, что подаст заявку, а глава комитета Юрг Шталь заявил, что все спортивные федерации страны поддержали эту идею.

«Делегаты спортивных федераций Швейцарии выразили решительную поддержку проекту, который может дать уникальный импульс как швейцарскому спорту в целом, так и нашей стране», - приводит слова Шталь пресс-служба комитета Швейцарии.

Швейцария намерена организовать «децентрализованные» Игры с использованием существующие объекты, расположенных в разных частях страны.

На проведение турнира 2030 года на данный момент претендуют Солт-Лейк-Сити (США), Швеция и Франция. Японский город Саппоро ранее снял свою заявку на проведение Олимпиады-2030 и заявил, что рассмотрит возможность проведения Игр в 2034.

Места проведения Олимпиад 2030 и 2034 годов должны быть утверждены в 2024 году на сессии МОК в Париже.

İdman.biz