План Игр СНГ для спортсменов из стран с политическими конфликтами

«Сотрудниками соответствующих органов государственной безопасности будут приняты меры при транспортировке и размещении спортсменов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Айгуль Агаева, начальник отдела безопасности и операций Baku City Circuit Operating Company, на первой пресс-конференции, посвященной Играм СНГ.

Она коснулась проблем, которые могут возникнуть у спортсменов в связи с российско-украинской войной:

«Спорт не вмешивается в политику. Когда наша страна проводит международные мероприятия, она также готовит план мероприятий без учета политических вопросов. Однако, если среди спортсменов произойдет какой-либо неприятный инцидент, меры безопасности предусмотрены. Меры безопасности будут приняты для предотвращения любого конфликта, будь то между спортсменами стран, имеющими политические конфликты друг с другом, или из других стран».

Отметим, что соревнования пройдут на 12 спортивных объектах по 23 видам спорта.

Айтак Сахяд

İdman.biz