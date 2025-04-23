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Армения пока не предоставила информацию об участии в Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане

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23 Апреля 2025 11:21
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Армения пока не предоставила информацию об участии в Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане

Армения пока не предоставила информацию об участии в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Айгуль Агаева, начальник отдела безопасности и операций компании Baku City Circuit Operating Company, на первой пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

Она сообщила, что приглашения выдаются в соответствии с правилами международных мероприятий:

«Мы рассылаем приглашения странам. Однако участие Армении пока не подтверждено. Если будут какие-либо новости на следующих этапах, информация об этом будет предоставлена».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на городском стадионе Гянджи. Соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что на Играх примут участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на мероприятие будут приглашены и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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