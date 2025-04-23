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Около 3000 волонтеров на Играх СНГ

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23 Апреля 2025 11:10
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Около 3000 волонтеров на Играх СНГ

Определилось количество волонтеров на III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила Арзу Гусейнова, национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Operating Company, на пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

Она отметила, что Волонтерская программа стартовала. В рамках программы ожидается участие около 3000 волонтеров в Играх СНГ в Баку и регионах. Было подчеркнуто, что в связи с этим в регионах проводятся встречи с молодежью. Основная цель - поддержать развитие навыков молодежи в регионах, повысить их международный опыт и знания.

Отметим, что Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября.

İdman.biz

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