Фарид Гаибов встретился с представителями Специального Олимпийского Комитета - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с представителями Специального Олимпийского Комитета.

Как сообщает İdman.biz, во встрече также приняли участие спортсмены Комитета и их тренеры.

Министр Фарид Гаибов в своем выступлении поздравил новое руководство Комитета и подчеркнул большую важность организации совместных проектов и обеспечения интеграции детей с особыми потребностями в общество в регионах.

Новый председатель Специального Олимпийского Комитета Вугар Бейбутов отметил, что среди основных приоритетов - повышение массовости участия в этой сфере в регионах и подготовка дальнейшей стратегии развития Комитета.

В ходе встречи спортсмены и их тренеры предоставили информацию о соревнованиях, в которых они приняли участие, и достигнутых ими результатах, а также подчеркнули важность обеспечения участия в будущих соревнованиях и постоянной поддержки в плане мотивации.

İdman.biz