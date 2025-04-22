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Фарид Гаибов встретился с представителями Специального Олимпийского Комитета - ФОТО

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22 Апреля 2025 16:16
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Фарид Гаибов встретился с представителями Специального Олимпийского Комитета - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с представителями Специального Олимпийского Комитета.

Как сообщает İdman.biz, во встрече также приняли участие спортсмены Комитета и их тренеры.

Министр Фарид Гаибов в своем выступлении поздравил новое руководство Комитета и подчеркнул большую важность организации совместных проектов и обеспечения интеграции детей с особыми потребностями в общество в регионах.

Новый председатель Специального Олимпийского Комитета Вугар Бейбутов отметил, что среди основных приоритетов - повышение массовости участия в этой сфере в регионах и подготовка дальнейшей стратегии развития Комитета.

В ходе встречи спортсмены и их тренеры предоставили информацию о соревнованиях, в которых они приняли участие, и достигнутых ими результатах, а также подчеркнули важность обеспечения участия в будущих соревнованиях и постоянной поддержки в плане мотивации.

İdman.biz

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