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Роналду объявил о создании киностудии

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10 Апреля 2025 17:40
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Роналду объявил о создании киностудии

Португальский футболист Роналду объявил о создании киностудии UR•Marv совместно с режиссёром Мэттью Воном.

«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», - сказал Роналду.

«Криштиану на футбольном поле создаёт истории, которые я бы никогда не смог написать. Я с нетерпением жду возможности создавать с ним вдохновляющие фильмы, он настоящий супергерой», - сказал Вон.

Благодаря UR•MARV Роналду и Вон совместно профинансировали и спродюсировали два экшен-фильма и собираются приступить к съёмкам третьего из той же серии. Они с нетерпением ждут анонса первого фильма в ближайшее время.

İdman.biz

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