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Азербайджан завоевал 39 медалей на Гимназиаде - ФОТО

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8 Апреля 2025 21:32
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Азербайджан завоевал 39 медалей на Гимназиаде - ФОТО

В Сербии завершился первый день соревнований по тхэквондо на Играх Гимназиады.

Как передает корреспондент İdman.biz из Сербии, на соревнованиях в городе Пожега шесть спортсменов из сборной Азербайджана завершили свои выступления с медалями.

В женской категории Ругия Алиева (33 кг) завоевала золотую медаль, Мадина Асланлы (29 кг) стала серебряным призером, а Мехрибан Исмаиллы (44 кг) и Гюльназ Абдуллаева (59 кг) удостоились бронзовых наград.

В мужском зачете Абиль Мехрели (45 кг) выиграл серебро, а Салех Гейдаров (53 кг) стал бронзовым призером.

Таким образом, наши тхэквондисты завершили день с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Соревнования по тхэквондо завершатся завтра.

Следует отметить, что количество медалей сборной Азербайджана увеличилось до 39. Ранее команда завоевала 10 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Между тем, в турнире по шахматам Пашам Ализаде занял шестое место среди девяти участников, а Марьям Агавердиева стала девятой в женском зачете.

10 апреля в Златиборе состоятся соревнования по блицу.

İdman.biz

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