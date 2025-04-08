Азербайджан завоевал 39 медалей на Гимназиаде - ФОТО

В Сербии завершился первый день соревнований по тхэквондо на Играх Гимназиады.
Как передает корреспондент İdman.biz из Сербии, на соревнованиях в городе Пожега шесть спортсменов из сборной Азербайджана завершили свои выступления с медалями.
В женской категории Ругия Алиева (33 кг) завоевала золотую медаль, Мадина Асланлы (29 кг) стала серебряным призером, а Мехрибан Исмаиллы (44 кг) и Гюльназ Абдуллаева (59 кг) удостоились бронзовых наград.
В мужском зачете Абиль Мехрели (45 кг) выиграл серебро, а Салех Гейдаров (53 кг) стал бронзовым призером.
Таким образом, наши тхэквондисты завершили день с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Соревнования по тхэквондо завершатся завтра.
Следует отметить, что количество медалей сборной Азербайджана увеличилось до 39. Ранее команда завоевала 10 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Между тем, в турнире по шахматам Пашам Ализаде занял шестое место среди девяти участников, а Марьям Агавердиева стала девятой в женском зачете.
10 апреля в Златиборе состоятся соревнования по блицу.
İdman.biz