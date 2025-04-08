Министр молодежи и спорта встретился с президентами ICSD и EDSO - ФОТО

Восьмого апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с Адамом Коса, президентом Международного комитета спорта глухих (ICSD), и Лосифом Ставракакисом, президентом Европейской спортивной организации глухих (ESDO).

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития дефлимпии в нашей стране, укрепления международного сотрудничества в этой сфере, взаимного обмена опытом, а также возможностей реализации совместных проектов.

На встрече присутствовали президент Комитета Дефлимпии Азербайджана Анар Байрамов и другие лица.

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