Тренер сборной Азербайджана, завоевавшей 10 медалей на Гимназиаде: "Могли выступить лучше"

Старшего тренера кадетской сборной Азербайджана по вольной борьбе Намика Гулиева дал интервью корреспонденту İdman.biz, командированному на ISF U15 Гимназиаду, проходящую в Златиборе.

Напомним, что азербайджанские вольники завоевали десять медалей, две из которых золотые, три серебряные и пять бронзовые.

— Все десять спортсменов, представлявших Азербайджан на Гимназиаде, завоевали медали. Как бы вы оценили выступление команды?

— В соревнованиях приняли участие и такие сильные сборные, как Иран, США и Украина, которые славятся своими борцовскими школами. Несмотря на это, мы завершили Гимназиаду с результатом, который нас устраивает: две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Этот турнир очень важен для нас как подготовительный этап перед первенством Европы, которое пройдет в июне в Италии.

— В пяти финалах мы одержали две победы. Как думаете, что помешало выиграть больше золотых медалей?

— Могли выступить лучше. В категории до 62 кг Мехмед Гасанли вполне мог стать чемпионом. В весе до 57 кг Эльджан Гасанов также был способен подняться на высшую ступень пьедестала. Но технические ошибки в последние секунды помешали добиться победы.

— Наши борцы проигрывали только иранским соперникам. Из девяти поединков мы выиграли лишь один. Как вы это прокомментируете?

— В вольной борьбе традиционно лидируют Азербайджан, Россия и Иран. На каждом турнире основная борьба идет именно между этими сборными. Кроме того, Иран привез на Гимназиаду свой основной состав. У нас же из основы было всего пять борцов, и все они вышли в финал, двое из них стали чемпионами. Остальных пятерых мы привезли для проверки и накопления опыта, так как они ещё молоды.

— Остались ли вы довольны выступлением этих пяти борцов?

— Да. Они завоевали бронзовые медали, но могли бы показать и лучший результат. Пока им не хватает необходимого опыта, что и сказалось на итогах.

İdman.biz