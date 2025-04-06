Гимназиада: Первый день — РАСПИСАНИЕ

Сегодня на Златиборе стартуют спортивные игры ISF U15 Гимназиада.

Как сообщает специальный корреспондент İdman.biz, в первый соревновательный день сборная Азербайджана выступит в 5 видах спорта.

В составе нашей команды вольные борцы поборются в 10 весовых категориях, а к концу дня станут известны имена призеров.

Также наши спортсмены примут участие в соревнованиях по спортивной гимнастике, шахматам, фехтованию и бадминтону. Из-за погодных условий турниры по теннису были отложены.

Программа спортивных игр Гимназиада

6 апреля

Вольная борьба

12:00 — Бои предварительного этапа

16:00 — Финальные поединки за медали

Состав сборной Азербайджана:

Эльман Исмайлов (38 кг)

Гусейн Рзазаде (41 кг)

Ибрагим Гасанов (44 кг)

Тамерлан Намазлы (48 кг)

Фарид Гусейнли (52 кг)

Эльджан Гасанов (57 кг)

Мехмед Гасынли (62 кг)

Хаял Шукурлы (68 кг)

Эльвин Наджафзаде (75 кг)

Турал Эйнуллаев (85 кг)

Шахматы

17:00 — Турнир по рапиду

Пашам Ализаде

Мярьям Агавердиева

Теннис

Командный турнир

Юноши

09:00 — Азербайджан - Англия

Девушки

10:30 — Азербайджан - Бенин

Фехтование

10:30 — Юноши (сабля)

Наджаф Шабанлы

Герай Мамедли

Абдулмалик Насибзаде

Бадминтон

Смешанная команда (Фаряд Керимли, Юсиф Мирламов, Лейла Джамалзаде, Назрин Мехрализаде)

12:30 — Азербайджан - Болгария

14:30 — Азербайджан - Макао (Китай)

16:30 — Азербайджан - Китай

Отметим, что Азербайджан представлен на Гимназиаде в 18 видах спорта.

İdman.biz