Эльвин Зейналлы: "Надеемся вернуться на родину с множеством медалей"

Шеф миссии сборной Азербайджана на Спортивных играх ISF U15 Гимназиады в Златиборе Эльвин Зейналлы поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

Зейналлы в интервью İdman.biz выразил уверенность в успешном выступлении национальной команды на международном турнире, который стартует сегодня в сербском городе Златибор.

По его словам, основная цель участия сборной Азербайджана — приобретение опыта спортсменами до 15 лет.

«Все участники — представители Азербайджана, легионеров в составе нет. Кроме того, эти соревнования являются подготовительным этапом к Играм СНГ, которые пройдут в нашей стране», — подчеркнул Зейналлы.

Руководитель делегации отметил, что ожидает более высокого результата по сравнению с прошлой Гимназиадой, которая проходила в Бахрейне. Тогда азербайджанская сборная завоевала 77 медалей и заняла 7-е место в общем зачете.

«Мы получили прогнозы от спортивных федераций, и они обнадеживают. Надеемся вернуться на родину с множеством медалей», — добавил Зейналлы.

Отметим, что в нынешней Гимназиаде принимают участие 2742 спортсмена из 56 стран. Сборная Азербайджана выступит в соревнованиях по 18 видам спорта, включая спортивную гимнастику, стрельбу из лука, баскетбол 3x3, плавание, борьбу, дзюдо, тхэквондо, карате, фехтование и другие.

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