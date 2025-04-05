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Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

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5 Апреля 2025 13:48
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Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

Сегодня в сербском городе Златибор состоится церемония открытия спортивных игр Гимназиады ISF U15 .

По информации сотрудника İdman.biz, прикомандированного к соревнованиям, мероприятие пройдет в центре города, который считается горным курортом в Сербии.

Окончательный список участников Гимназиады уже объявлен. В соревнованиях примут участие 2742 спортсмена из 56 стран. В командном зачете сборная Азербайджана входит в пятерку лучших. В Сербию прибыл 191 азербайджанский спортсмен и все они являются надеждой завтрашнего дня.

На соревнованиях наша команда будет представлена ​​в 18 из 25 видов спорта. Сборная Азербайджана испытает свои силы в семи городах в спортивной гимнастике (Нови-Сад), стрельбе из лука, баскетболе 3х3, пляжном волейболе, боксе, шахматах, теннисе (Златибор), бадминтоне, парабадминтоне, плавании, параплавании, настольном теннисе (Ужице), тхэквондо, карате (Пожега), дзюдо, борьбе (Лучани), фехтовании (Нова-Варош) и легкой атлетике (Прибой).

Глядя на состав команды, сложно сделать прогноз о количестве медалей. Ведь для большинства прилетевших на соревнования это едва ли не первый опыт выступления за пределами страны. По этой причине мы не ошибемся, если назовем Гимназиаду началом их пути к большому успеху. Действительно, атмосфера на сборах и общение с тренерами вселяют надежду на победы в первом мультиспортивном соревновании года. Уверенность в успехе особенно высока в таких видах спорта, как тхэквондо, дзюдо, борьба и бокс. От спортсменов ждут, что они скажут свое веское слово в этих соревновании. У нас также есть шанс подняться на пьедестал почета в спортивной гимнастике, легкой атлетике и настольном теннисе. Большие надежды возлагаются и на медали в других видах спорта.

Румыния возглавляет пятерку лучших по количеству спортсменов в спортивной гимнастике. В Златиборе ее представят 338 спортсменов. Далее в пятерке лидеров идут Сербия (319), Бразилия (244) и Украина (229).

Отметим, что церемония закрытия Игр состоится 12 апреля в городе Златибор.

İdman.biz

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