Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в марте успешно представляли страну на чемпионатах мира и континента, а также других престижных международных турнирах.

Как сообщает İdman.biz, встреча, организованная в Азербайджанской спортивной академии, началась с исполнения Государственного гимна страны.

Затем министр поздравил спортсменов с успешным выступлением на международной арене и пожелал им новых побед.

В ходе встречи также были продемонстрированы видеоролики, отражающие успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

После этого представители таких видов спорта, как легкая атлетика, стрельба, акробатическая гимнастика, аэробика, художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, бокс, дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, тхэквондо, плавание, капоэйра, ММА, казахская борьба и ушу, рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали, и одержанных победах.

İdman.biz