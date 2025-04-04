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Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО

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4 Апреля 2025 19:43
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Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в марте успешно представляли страну на чемпионатах мира и континента, а также других престижных международных турнирах.

Как сообщает İdman.biz, встреча, организованная в Азербайджанской спортивной академии, началась с исполнения Государственного гимна страны.

Затем министр поздравил спортсменов с успешным выступлением на международной арене и пожелал им новых побед.

В ходе встречи также были продемонстрированы видеоролики, отражающие успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

После этого представители таких видов спорта, как легкая атлетика, стрельба, акробатическая гимнастика, аэробика, художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, бокс, дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, тхэквондо, плавание, капоэйра, ММА, казахская борьба и ушу, рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали, и одержанных победах.

İdman.biz

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